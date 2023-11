Mauro Xavier: “Vizela não entra no jogo em nenhum momento”

Outubro termina com menos chuva e temperaturas sobem em algumas regiões"Ela não morreu, ela foi assassinada": Pai enterra filha que morreu após sofrer ataque cardíaco durante bombardeamentos“Está a ser reposto o abastecimento de água ”: Enviado especial CM/CMTV fala sobre aberturas de linhas de água em GazaImagens mostram carros a circular em estradas alagadas no PortoIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa)...

Outubro termina com menos chuva e temperaturas sobem em algumas regiões"Ela não morreu, ela foi assassinada": Pai enterra filha que morreu após sofrer ataque cardíaco durante bombardeamentos“Está a ser reposto o abastecimento de água ”: Enviado especial CM/CMTV fala sobre aberturas de linhas de água em GazaImagens mostram carros a circular em estradas alagadas no PortoIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

FC Porto vence em Vizela e cola-se a Benfica e SportingSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

FC Porto teve em Vizela a viagem mais tranquila da épocaNum jogo onde manteve sempre a partida sob controlo, os portistas venceram no Minho por 2-0, com golos na primeira parte de Taremi e Eustáquio Consulte Mais informação ⮕

Ouça o relato em direto. Vizela - FC PortoOu&231;a o relato na Renascen&231;a e acompanhe ao minuto em rr.pt. Consulte Mais informação ⮕

Conheça o onze do FC Porto para o jogo com o VizelaConsulte as opções iniciais de Sérgio Conceição e Pablo Villar para o duelo desta noite. Consulte Mais informação ⮕

I Liga em direto. Vizela - FC PortoO Vizela, 15.º classificado, com seis pontos, recebe este domingo, às 20:30 horas, no Estádio do FC Vizela, o FC Porto, em terceiro, com 19, numa partida da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Manuel Oliveira, da associação do Porto. Consulte Mais informação ⮕

Vizela 0-2 FC Porto: Marca EustáquioTaremi inaugurou o marcador. Consulte Mais informação ⮕