FC Porto teve em Vizela a viagem mais tranquila da época

Liga dos Campeões à parte, o FC Porto teve, ao fim de nove jogos na I Liga, a primeira jornada sem qualquer sobressalto. Após seis vitórias no campeonato pela margem mínima, a viagem dos “dragões” a Vizela foi tranquila.

Quatro dias depois de voltar a mostrar na Liga dos Campeões uma face ainda não vista neste campeonato - se na “Champions” os “dragões” já somam dois triunfos por dois ou mais golos, na I Liga chegaram à jornada 9 apenas com vitórias pela margem mínima -, Sérgio Conceição tinha alertado que “Vizela é sempre um terreno muito difícil para se jogar”.

Porém, para abordar um duelo que antevia complicado, Conceição tinha algumas surpresas. Com Wendell e Zaidu lesionados, o principal candidato à vaga no lado esquerda da defesa parecia ser André Claro, mas a solução portista passou por dar a primeira titularidade da época ao mexicano Jorge Sánchez, passando João Mário para a esquerda. headtopics.com

Do outro lado, o espanhol Pablo Villar manteve a mesma equipa que na jornada anterior tinha empatado a zero no Algarve frente ao Farense e, na verdade, o Vizela continuou a mostrar os problemas que empurram os minhotos para o antepenúltimo lugar, com apenas uma vitória.

Sem ter de carregar muito no acelerador, o FC Porto assumiu o comando do jogo desde o apito inicial e, mesmo mostrando problemas em criar oportunidades, chegou com naturalidade à vantagem: de forma disparatada Bruno Wilson derrubou Evanilson na área e, na conversão do penálti, Taremi inaugurou o marcador. headtopics.com

Em vantagem, o FC Porto pareceu relaxar e convidou o Vizela a arriscar um pouco mais. E os minhotos parecem ter capacidade para colocar os portistas em problemas – Nuno Moreira teve duas boas oportunidades para marcar aos 33’ e 39’ -, mas, ainda antes do intervalo, os portistas praticamente sentenciaram o jogo: Evanilson combinou com Eustáquio e o internacional canadiano, com um excelente remate de pé esquerdo, fez o segundo golo portista.

