Ainda sem acordo, médicos e Governo voltam a reunir-se na terça-feira

Ainda não há acordo entre os médicos e o Governo sobre a subida das remunerações, a redução do horário de trabalho e o faseamento da implementação das medidas exigidas. Pelas 02h00 de segunda-feira, os representantes dos sindicatos e o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, suspenderam uma longa reunião iniciada às 16h30 de domingo e marcaram novo encontro para terça-feira.

"Não foi possível chegarmos a acordo", confirmou Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), que diz que os representantes dos clínicos aguardam agora por uma "contra-contra-contraproposta" do Ministério da Saúde, que deverá ser formalizada durante o dia de segunda-feira, e que precederá uma nova reunião na terça-feira.

"A nossa principal preocupação é melhorar a resposta da capacidade assistencial do SNS aos portugueses, e naturalmente que para isso temos de reorganizar o SNS. O SNS é um bem precioso para os portugueses mas precisa de ser reorganizado. Para fazer isso, nós temos de melhorar as condições de trabalho dos profissionais, neste caso dos médicos. headtopics.com

Em causa está a recusa dos médicos em fazerem mais horas extraordinárias além das 150 anuais a que estão obrigados por lei, o que está a criarna capacidade de resposta de várias urgências no país. Nos primeiros oito meses deste ano, os médicos já realizaram mais de

Num novo documento que chegou entretanto aos sindicatos, e a que o PÚBLICO teve acesso, o Ministério da Saúde admitiu ado horário prestado no serviço de urgência de 18 para 12 horas, mas indexado à diminuição da realização de horas extras e do recurso a prestações de serviço, e defendeu que a aplicação das 35 horas semanais não pode contemplar um descanso compensatório com prejuízo do horário de... headtopics.com

