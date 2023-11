FC Porto vence em Vizela e cola-se a Benfica e Sporting

Luís Marques Mendes: “Nada justifica esta campanha completamente exagerada e desproporcionada de Israel contra Guterres”

FC Porto está "mais sólido", mas "importante" é vencer Vizela
Técnico dos dragões deixa elogios ao Vizela, um "adversário com qualidade e que está sólido na I Liga".

Técnico do Vizela deixa elogios ao FC Porto, mas quer ganhar
A partida contra os dragões está marcada para este domingo a partir das 20h30.

Ouça o relato em direto. Vizela - FC Porto
Ouça o relato na Renascença e acompanhe ao minuto em rr.pt.

Conheça o onze do FC Porto para o jogo com o Vizela
Consulte as opções iniciais de Sérgio Conceição e Pablo Villar para o duelo desta noite.

I Liga em direto. Vizela - FC Porto
O Vizela, 15.º classificado, com seis pontos, recebe este domingo, às 20:30 horas, no Estádio do FC Vizela, o FC Porto, em terceiro, com 19, numa partida da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Manuel Oliveira, da associação do Porto.

Vizela 0-2 FC Porto: Marca Eustáquio
Taremi inaugurou o marcador.