Sérgio Conceição. “Resultado justo, jogo sólido”

Sérgio Conceição durante o Vizela vs FC Porto. Foto: José Coelho/Lusa

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera que a sua equipa foi “eficaz e sólida” em Vizela e, por isso, mereceu o triunfo, na vitória mil de Pinto da Costa no campeonato. “Acho que fizemos entrada muito boa e positiva depois de jogo de Champions. Tínhamos de fazer o que foi preparado para depois ser mais eficazes em termos ofensivos, e fomos.

O técnico dos dragões comentou ainda a vitória 1000 do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa em jogos do Campeonato. "Muitas dessas vitórias foram culminadas com títulos, ainda não falei com ele, mas tenho a certeza que o nosso presidente já está a pensar na vitória 1001 com o Estoril e agora é preparar-nos para dar continuidade e para em maio se concluir com a reconquista do tão desejado título".

