A fundadora da empresa de comunicação digital Génération Politique, Hind Ziane, e Naomi Hirst, da Global Witness, debateram o papel da tecnologia para a democracia, na palestra 'Está a tecnologia a prejudicar a democracia?'. Hind Ziane defende que a tecnologia “pode ser de grande ajuda para a democracia”, mas que, em alguns casos, “por causa de crenças particulares ou determinados ideais, pode tornar-se uma ferramenta muito prejudicial”.

:

SICNOTİCİAS: Operação Influencer: advogado de Vítor Escária vai recorrer e o de Lacerda Machado está 'a ponderar'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Ganhador de loteria europeia é obrigado a provar que está vivoUm feliz contemplado do novo jogo da sorte europeu, Eurodreams, teve a necessidade de vir a público anunciar que está vivo após alguns meios de comunicação terem noticiado que estava morto.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Mulher com dois úteros está grávida de gémeos alojados em cada cavidade uterinaFoi durante uma ecografia de rotina, realizada em maio, que Hatcher, já mãe de três filhos, descobriu que não estava apenas grávida de gémeos, mas que cada feto tinha o seu próprio útero. A gravidez está a correr bem até agora mas os úteros podem-se contrair em momentos, minutos, horas ou até dias diferentes. Kelsey e seu marido, Caleb, sabem que pode ser necessárias uma ou duas cesarianas. Saiba mais aqui parto gravidez ecografia maternidade usa eua mother woman baby news sicnoticias

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: A falta de ação contra as alterações climáticas está a custar vidasAs doenças e mortes relacionadas ao calor estão a aumentar à medida que o mundo aquece. Um grupo de cientistas prevê uma subida de 370% nas mortes anuais por calor até 2050, se o planeta aquecer 2ºC.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Seleção Nacional viaja esta quarta-feira para o LiechtensteinSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Tiago Fortuna luta pelos direitos das pessoas com deficiência em PortugalTiago Fortuna, cofundador da Access Lab, está a lutar pelos direitos das pessoas com deficiência em Portugal. Ele conseguiu que em 2024 não seja cobrado IVA aos acompanhantes de pessoas com deficiência nos espetáculos. Além disso, ele está a trabalhar para criar um plano de mobilidade para Lisboa e lançar um debate sobre a lei portuguesa que permite a esterilização de pessoas com deficiência.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »