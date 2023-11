Tiago Fortuna luta pelos direitos das pessoas com deficiência em Portugal

“Sou inteiramente capaz de decidir se quero reproduzir-me, mas se os meus pais tivessem dito o contrário ao médico, hoje não podia fazê-lo” A luta de Tiago Fortuna está a dar frutos. Em 2024, não será cobrado IVA aos acompanhantes de pessoas com deficiência nos espetáculos. Fazer um plano de mobilidade para Lisboa e lançar um debate sério sobre a lei portuguesa, que ainda permite a esterilização de pessoas com deficiência, são outras batalhas a travar.

Oiça aqui o episódio do podcast Ser ou não ser Tiago Fortuna é cofundador, juntamente com Jwana Godinho, da Access Lab, startup portuguesa que se dedica a garantir o acesso de pessoas com deficiência e surdas à cultura. “Queríamos um negócio social, com impacto social, mas que fosse também economicamente sustentável”, afirma Tiago. Criaram uma sociedade por quotas. “Acredito que todos na sociedade devemos ser considerados potências económicas. Acredito também nisto para as pessoas com deficiência, que são completamente apagadas nesse sentido”. Pessoas com deficiência não são deficiente

:

İTWİTTİNG: 'Portugal é um país onde as desigualdades estão a crescer de uma forma muito rápida'“ Portugal é um país onde as desigualdades estão a crescer de uma forma muito rápida“

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Operação Influencer traz debate sobre lobbying em PortugalA Operação Influencer trouxe de novo para o debate a questão do lobbying, com vários partidos a prometerem avançar com projetos lei para regulamentar a atividade.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: “Portugal é um país onde as desigualdades estão a crescer de uma forma muito rápida”Nascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

DİNHEİRO_VİVO: Riscos de atrasos nas reformas do PRR aumentam com crise política em PortugalA demissão do primeiro-ministro e a dissolução do Parlamento podem dificultar a aprovação de pagamentos importantes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em Portugal .

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Os petiscos tradicionais do norte de PortugalConheça seis opções tradicionais de petiscos do norte de Portugal que estão em destaque no novo guia Tascas, Petiscos & Doces.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: Secretário de Estado da Energia de Portugal apresenta demissãoJoão Galamba apresentou a sua demissão ao primeiro-ministro demissionário António Costa.

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »