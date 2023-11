Riscos de atrasos nas reformas do PRR aumentam com crise política em Portugal

A demissão do primeiro-ministro, o facto de o governo passar a ter apenas poderes de gestão corrente e a dissolução do Parlamento agendada para 15 de janeiro próximo podem dificultar ou atrasar a aprovação, por parte da Comissão Europeia, de alguns pagamentos importantes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e que estão previstos acontecer no ano que vem.

Comissão do PRR continua até ver, mas riscos de atrasos nas reformas subiram com crise políticaO presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do PRR, Pedro Dominguinhos, explicou ontem, em conferência de imprensa, que este período em que o país vai entrar, que será marcado por uma paralisação parcial na produção de decretos e diplomas (pelo menos entre meados de janeiro e até às eleições legislativas de 10 de março), coincide com a fase dos pedidos de pagamento de duas importantes tranches do PRR (a quinta e a sexta), cujo valor conjunto supera os 5 mil milhões de euros (mais de 20% de todo o PRR, que recentemente foi reprogramado e ampliado até 22,2 mil milhões de euros

REVİSTASABADO: Governador do Banco de Portugal nega convite para liderar o GovernoMário Centeno confirma que não foi convidado pelo Presidente da República para chefiar o Governo

Fonte: revistasabado

SOLONLİNE: Regulador recomenda contenção nos preços dos serviços de comunicações eletrónicas em PortugalA ANACOM recomenda aos operadores de serviços de comunicações eletrónicas em Portugal que adotem contenção nos preços, devido ao contexto económico e social do país.

Fonte: SolOnline

İTWİTTİNG: ‘Sem Rasto’ Os puzzles dos desaparecidos em PortugalRui Pedro e Maddie são os nomes mais conhecidos dos desaparecidos em Portugal , mas existem dezenas de pessoas cujo paradeiro é desconhecido. Esta realidade é narrada pelos jornalistas Luís Francisco e José Bento Amaro em ‘Sem Rasto’. &etilde;

Fonte: itwitting

SOLONLİNE: ‘Sem Rasto’ Os puzzles dos desaparecidos em PortugalNascer do SOL

Fonte: SolOnline

İTWİTTİNG: Secretário de Estado da Energia de Portugal apresenta demissãoJoão Galamba apresentou a sua demissão ao primeiro-ministro António Costa, agradecendo a oportunidade de exercer funções governativas e destacando o seu empenho na transição energética e no desenvolvimento tecnológico e industrial do país.

Fonte: itwitting

DNTWİT: Presidente do PSD defende que próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismosO presidente do PSD defendeu na segunda-feira que o próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda, e realçou que as pessoas não precisam de se assustar com o PSD. Governo de gestão irá fazer reflexão sobre decisões, diz ministro do Ambiente.

Fonte: dntwit