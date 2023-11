Ministro português lamenta morte de cidadãos em Gaza

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, lamentou a morte de três cidadãos portugueses em Gaza, dos quais dois menores, juntamente com dois familiares, após um bombardeamento realizado pelas forças militares de Israel.

Gomes Cravinho refere que 'aquilo que aconteceu, com a morte de três cidadãos nacionais e dois familiares diretos desses cidadãos, é mais uma prova de que este não é o caminho certo'. Segundo o ministro, estas vítimas civis constavam da 'lista prioritária' de 16 pessoas a retirar de Gaza fornecida por Portugal às autoridades de Israel e do Egito. Para João Gomes Cravinho, 'pausa, cessar-fogo, trégua, pouco importa' o que se chame, 'desde que o resultado seja a cessação de bombardeamentos que estão a provocar vítimas civis

SICNOTİCİAS: EUA acusam Hamas de usar hospitais em Gaza para se esconder e apoiar operações militaresOs Estados Unidos indicaram esta terça-feira ter informações de que o movimento islamita Hamas e outras milícias palestinianas estão a utilizar hospitais da Faixa de Gaza e túneis sob os mesmos para se esconder, apoiar operações militares e manter reféns. Um desses hospitais é o maior daquele território palestiniano, o hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza , segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que sublinhou que os Estados Unidos não apoiam ataques a estabelecimentos de saúde.

DNTWİT: Confrontos entre tropas de Israel e membros do Hamas no Hospital Al ShifaAs tropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza , enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. A Autoridade Palestiniana condenou o assalto e pediu uma 'intervenção internacional urgente' para proteção dos doentes, pessoal médico e deslocados.

SICNOTİCİAS: Ministro dos Negócios Estrangeiros lamenta morte de cidadãos portugueses em GazaO ministro dos Negócios Estrangeiros lamentou a morte de três cidadãos portugueses em Gaza , dos quais dois menores, juntamente com dois familiares, e pediu a Israel para parar estes bombardeamentos.

SICNOTİCİAS: Israel: familiares dos reféns detidos pelo Hamas iniciam uma marcha de cinco diasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

EXPRESSO: Forças de Defesa de Israel entram no hospital Al-Shifa em GazaAs Forças de Defesa de Israel decidiram entrar no hospital Al-Shifa, que há dias era alvo de ataques. O Hamas continua a rejeitar que ali, no seu subsolo, tenha fixado os seus quartéis-generais. Ainda que o grupo que controla Gaza esteja a mentir, a incursão militar compensa? Saiba o que está em causa

