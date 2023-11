Diferencial de taxas de juro dos bancos portugueses permanece elevado

Apesar de estar a cair há seis meses seguidos, o diferencial entre as taxas de juro ativas e passivas dos bancos portugueses permanece entre os mais elevados do espaço da moeda única. Os 3,3 mil milhões de lucros que os cinco maiores bancos alcançaram em 2023 permitem anular os prejuízos acumulados pelo setor ao longo da década de 2010. O diferencial de taxas de juro ativas e passivas da banca portuguesa quase que duplicou no espaço de um ano até agosto.

ECO_PT: Caixa Geral de Aposentações (CGA) continua deficitária apesar das injeções do Orçamento do EstadoDesde 2020, a CGA tem recebido injeções financeiras do Orçamento do Estado para reduzir o saldo deficitário. No entanto, as contas da CGA continuam no vermelho e espera-se que o saldo deficitário se mantenha no próximo ano.

SICNOTİCİAS: Preços das casas em Portugal devem continuar a subir, apesar do arrefecimento do mercado imobiliário europeuO relatório das previsões macroeconómicas da Comissão Europeia preveem um arrefecimento do mercado imobiliário europeu. Mas não em Portugal, onde os preços das casas deve continuar a subir.

RENASCENCA: Partido socialista espanhol e Juntos pela Catalunha fecham acordo para novo Governo de EspanhaO partido socialista espanhol e o Juntos pela Catalunha fecharam um acordo para a viabilização do novo Governo de Espanha, apesar das profundas discrepâncias e visões radicalmente diferentes dos dois partidos.

ECO_PT: Custos para obtenção de passaportes em PortugalApesar da mudança das competências de emissão de passaportes do SEF para o IRN, os custos para obtenção de passaportes em Portugal continuam a existir.

SICNOTİCİAS: Encontro entre Joe Biden e Xi Jinping em São FranciscoOs Presidentes dos Estados Unidos e da China reúnem-se hoje em São Francisco, à margem do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico. É o primeiro encontro presencial num ano e é visto pelos analistas como uma oportunidade de estabilizar as relações diplomáticas entre as duas potências. Os dois líderes deverão falar sobre os atuais conflitos, as consequências para o mundo e as questões fundamentais para alcançar a paz.

RTPNOTİCİAS: Presidentes dos EUA e China comprometem-se com acordo climático de ParisO anúncio foi feito poucas horas antes do primeiro encontro em um ano entre os presidentes Joe Biden e Xi Jinping, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), em São Francisco. A reunião alimenta as esperanças de que as duas potências possam facilitar as suas relações após anos de tensões sobre o comércio, os direitos humanos, a ilha de Taiwan e o Mar do Sul da China. Numa declaração conjunta, os dois países comprometeram-se a garantir o êxito da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP28), que terá início no Dubai no final de novembro.

