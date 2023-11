Coligação PSD/CDS pretende aumentar taxa de devolução do IRS em Lisboa

Continuando uma linha de política criada pela gestão PS/Costa, mantida na gestão PS/Medina, a coligação PSD/CDS, dirigida por Moedas, pretende continuar com o que designa por “devolução do IRS às famílias”, aumentando em 2024 a taxa de devolução para 4,5%, penalizando, assim, o orçamento municipal em cerca de 70 milhões de euros, aproximadamente, um terço do investimento da autarquia (2022).

A opção de devolução do IRS assume em Lisboa uma relevância social e politica particular decorrente das singulares características sociais que o município apresenta. A discussão deste tema não pode, pois, dispensar uma análise das disparidades sociais que marcam a cidade e que distinguem a sua posição na geografia das disparidades sociais no quadro nacional. Vários estudos sustentam a caracterização de Portugal como um dos países da Europa com níveis mais elevados de disparidades nos rendimento

