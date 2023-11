PS propõe dedução de despesas com serviço doméstico e equiparação de taxa bancária para cartões de refeição

O PS propõe a dedução de 200 euros em IRS para despesas com serviço doméstico e equiparar o limite de taxa bancária aplicada aos cartões de refeição ao dos comuns cartões de débito. Estas são duas das propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS de alteração ao Orçamento do Estado para 2024.

ECO_PT: Do IUC à habitação, conheça as propostas de alteração ao OEÀ direita, o foco vai para a redução de impostos, nomeadamente do IRC e IRS. A esquerda quer um travão à atualização das rendas. E num ponto há consenso: eliminação do agravamento do IUC.

RENASCENCA: Meredith Whittaker destaca a importância da ética na Inteligência ArtificialMeredith Whittaker, presidente do serviço de mensagens Signal, destaca a questão ética como a grande preocupação do dia-a-dia para quem trabalha com Inteligência Artificial.

RENASCENCA: Partido Socialista propõe eliminar aumento do Imposto Único de Circulação para carros anteriores a 2007O Partido Socialista (PS) apresentou esta terça-feira uma proposta para eliminar o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para automóveis e motociclos anteriores a 2007, que consta da proposta de Orçamento do Estado para 2024.

SICNOTİCİAS: Operação Influencer traz debate sobre lobbying em PortugalA Operação Influencer trouxe de novo para o debate a questão do lobbying, com vários partidos a prometerem avançar com projetos lei para regulamentar a atividade.

PUBLİCO: Bruxelas confirma perda de dinamismo e revê em baixa crescimento de PortugalComissão Europeia projecta crescimento de 2,2% em 2023 e uma desaceleração no próximo ano, com o PIB a aumentar 1,3% antes de recuperar para 1,8% no ano seguinte.

