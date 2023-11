A falta de ação contra as alterações climáticas está a custar vidas e são aqueles que menos contribuem para as emissões globais que estão a ser mais duramente atingidos. As doenças e mortes relacionadas ao calor estão a aumentar à medida que o mundo aquece. Um grupo de cientistas prevê uma subida de 370% nas mortes anuais por calor até 2050, se o planeta aquecer 2ºC.

O relatório, o oitavo do género a avaliar a forma como as alterações climáticas estão a afetar a saúde a nível mundial, identifica poucos sinais de progresso desde o ano passado. Os cientistas denunciam ainda a negligência de governos, empresas e bancos que continuam a investir em petróleo e gás, mesmo sabendo que as ondas de calor cada vez mais frequentes podem causar insegurança alimentar a mais 525 milhões de pessoas. Os mais vulneráveis são os cidadãos com mais de 65 anos - as mortes nesta faixa etária aumentaram 47% na última década. O relatório mostra que as crescentes ameaças à saúde são um sinal precoce dos perigos que o futuro poderá trazer, se não combatermos urgentemente as alterações climáticas

:

DNTWİT: Israel controla o norte de Gaza, mas reféns ainda não foram libertadosO primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, estabeleceu dois objetivos para a guerra na Faixa de Gaza. A primeira era "eliminar o Hamas, destruindo as suas capacidades militares e de governo". A segunda era fazer "tudo o que é possível" para que os cerca de 240 reféns que o grupo terrorista palestiniano fez no ataque de 7 de outubro pudessem voltar a casa. O primeiro objetivo está bem encaminhado, mas em relação aos reféns, as notícias não têm sido boas, com a confirmação de mortes, só cinco libertações em quase 40 dias de guerra e conversas de um acordo que ainda não se concretizou.

CMJORNAL: Bebé de dois anos morre esquecido em carrinha escolar em São PauloCarrinha ficou estacionada sob calor de mais de 40 graus.

DNTWİT: Morte política de António Costa é exagerada, diz juizO juiz de instrução criminal Nuno Costa considerou pouco fundamentadas as suspeitas do Ministério Público quanto a pressões exercidas sobre o primeiro-ministro demissionário em prol de um centro de dados em Sines. Politólogos duvidam que Costa tenha um caminho de volta.

REVİSTASABADO: Hospital deixa de funcionar devido à falta de energia e aos combatesAs instalações de um hospital deixaram de funcionar devido à falta de energia e aos combates que ocorrem nas proximidades. A situação coloca em risco a vida dos pacientes e dificulta o acesso aos cuidados médicos.

EXPRESSO: Condutores reclamam da falta de pontos na carta de conduçãoVários condutores estão a queixar-se da falta de pontos na carta de condução quando consultam o Portal de Contraordenações. Os responsáveis reconhecem os problemas e garantem que estão a ser resolvidos.

DNTWİT: Manifestação de médicos em Portugal denuncia falta de médicos de famíliaPassava pouco das oito e meia da manhã e já muitos se juntavam à manifestação convocada pela Federação Nacional dos Médicos (Fnam) na entrada do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Outras manifestações foram também marcadas ontem para os hospitais de S. João, no Porto, e da Universidade de Coimbra. Na capital, Paulo Raimundo, 47 anos, líder do PCP, não faltou. E acabou por denunciar que, tal como milhares de portugueses, não tem médico de família."Faço parte dessa imensa realidade", referiu ao DN, visivelmente agastado. Pela parte que lhe toca, pouco tem de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)."A minha saúde assim o tem permitido. Mas já tenho precisado de recorrer aos serviços para os meus filhos, que são ainda pequenos". Sempre que precisa, Paulo Raimundo passa pelo calvário das filas intermináveis, junto ao centro de saúde."Tenho de fazer o mesmo que toda a gente faz: ir para a fila de espera para obter uma senha e, eventualmente, ter uma consulta

