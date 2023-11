Ganhador de loteria europeia é obrigado a provar que está vivo

A necessidade de dar esta certeza surge após várias pessoas o terem contactado, inclusive a esposa, a questionar se estava bem, após ter visto as notícias que contavam que tinha morrido. Um feliz contemplado do novo jogo da sorte europeu, Eurodreams, teve a necessidade de vir a público anunciar que está vivo.

O indivíduo espanhol, que pretende continuar a manter o anonimato, viu-se obrigado a dar esta certeza, após alguns meios de comunicação terem noticiado que estava morto, conta”, disse o segundo vencedor dos 120 mil euros do concurso, sorteados no passado dia 6 de novembro, cuja única informação que se sabe sobe a sua identidade é que vive no município de Villaviciosa, nas Astúrias. No sábado à noite o vencedor fez uma viagem com a filha pelas Astúrias, região onde é amplamente conhecido, e foi no regresso a casa pela manhã que foi surpreendido com uma chamada da sua mulher.Também o seu irmão o contactou para se certificar de que estava de boa saúde, dizendo “não ter percebido o que estava a acontecer”, acrescentou o vencedor do sortei

