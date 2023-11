Despiste de carro faz um ferido em Oliveira de Azeméis

Uma pessoa ficou ferida, esta manhã de quinta-feira, na sequência do despiste, do carro em que seguia, em Oliveira de Azeméis. O alerta foi dado, cerca das 8h00, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis, para um acidente rodoviário, no IC2. Os bombeiros de São João da Madeira também foram acionados.Enviar o artigo:Reviravolta no julgamento de Sara Carreira: Ivo Lucas contesta excesso de velocidade

Ator quer peritos da PJ a depor. Garante que seguia a menos de 120 km/h. Requerimento já entrou no tribunal e a decisão cabe a magistrada.Relatório aponta falhas que levaram à queda de avião que combatia um incêndio florestal.Homicidas de Jéssica espancadas na cadeia de Tires

Tita e Esmeralda Montes pediram para serem separadas da restante população prisional. Mãe e filha estão na mesma cela e não saem para o recreio com medo de novas agressões.Corpo numa manta três dias em casa antes de o largar numa mata.Afonso, conhecido por "Fonfon", saiu de casa para ir para a escola e não voltou a ser visto. Homem realizava pequenos trabalhos agrícolas num terreno rural quando foi picado.

CMJORNAL: Condutor abandona carro na estrada depois de sofrer despiste no viaduto Eduardo Pacheco em LisboaNo local esteve o Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa.

CMJORNAL: Jovem de 20 anos ferido com gravidade em despiste de carro em BragançaVítima teve de ser desencarcerada.

CMJORNAL: Carro destruído em despiste na Radial de Benfica em LisboaVeículo perdeu o controlo, embateu contra o raile da estrada e acabou por colidir com uma carrinha.

CMJORNAL: Despiste de carro faz um ferido em AveiroVítima foi levada para o hospital. A GNR investiga as causas do acidente.

CMJORNAL: PSP deteve três traficantes com 500 doses de droga num carroFactos foram remetidos ao Ministério Público.

