Jovem de 20 anos ferido com gravidade em despiste de carro em Bragança

A linha da frente escondida: Extensa rede de túneis do Hamas é a principal ameaça para forças israelitasArsenal entra na corrida por Geny CatamoSuspeito de assalto foge para casa e esconde-se dentro de armárioUm despiste de carro provocou um ferido grave na manha desta quarta-feira em Bragança. O alerta para os Bombeiros, pelas 7h10, dava conta de um veículo que se despistou na alameda de Santa Apolónia, naquela cidade.

Na chegada ao local os Bombeiros depararam-se com um veículo ligeiro que seguia no sentido Cantarias-Flor da Ponte, imobilizado. A origem do acidente é desconhecida.Foi necessário fazer o desencarceramento do jovem, e foi prontamente assistido pela equipa de VMER de Bragança, considerando os ferimentos do jovem como graves, mas não correndo risco de vida.O condutor, também da mesma idade do ferido, saiu ileso do acidente e ficou a cargo da PSP de Bragança.

Tita e Esmeralda Montes pediram para serem separadas da restante população prisional. Mãe e filha estão na mesma cela e não saem para o recreio com medo de novas agressões.Relatório aponta falhas que levaram à queda de avião que combatia um incêndio florestal.Francisco morreu no local. O amigo foi transportado para o hospital com ferimentos graves, mas não resistiu e acabou por morrer.

Ator quer peritos da PJ a depor. Garante que seguia a menos de 120 km/h. Requerimento já entrou no tribunal e a decisão cabe a magistrada.

