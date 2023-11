Condutor abandona carro na estrada depois de sofrer despiste no viaduto Eduardo Pacheco em Lisboa

A linha da frente escondida: Extensa rede de túneis do Hamas é a principal ameaça para forças israelitasEstilo de voo contribuiu para morte de pilotoUm condutor decidiu abandonar o carro depois de sofrer um despiste na manhã desta quarta-feira na A5 no viaduto Eduardo Pacheco, em Lisboa. O alerta foi dado por volta das 7h00.

Mulher, que é toxicodependente, fugiu da unidade hospitalar com a filha numa cesta por temer que a menina fosse institucionalizada.Homicidas de Jéssica espancadas na cadeia de Tires Tita e Esmeralda Montes pediram para serem separadas da restante população prisional. Mãe e filha estão na mesma cela e não saem para o recreio com medo de novas agressões.Francisco morreu no local. O amigo foi transportado para o hospital com ferimentos graves, mas não resistiu e acabou por morrer.Procurador defende que viúva do psicanalista deve ser condenada por ter dado calmantes em excesso ao marido.

RENASCENCA: ​Conheça as novas tendências do mundo do vinho na Essência do VinhoDe 4 a 6 de novembro, Lisboa recebe o Ess&234;ncia do Vinho - Lisboa, o Encontro da Revista de Vinhos, no Centro de Congressos de Lisboa (Junqueira).

CMJORNAL: Autarca de Gaia e esposa em silêncio no tribunal. Casal julgado por usar carro do município em proveito próprioEduardo Vítor Rodrigues e a mulher respondem, em co-autoria, pelo crime de peculato.

EXPRESSO: Air France-KLM diz que 'hub' de Lisboa é “totalmente complementar” à sua redeSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

OBSERVADORPT: Assembleia Municipal de Lisboa exorta Governo a reforçar e dignificar efetivos policiais na cidadeA Assembleia Municipal de Lisboa exortou o Governo a reforçar as novas contratações na PSP e na Polícia Municipal de Lisboa, assim como o aumento da remuneração e o valor do subsídio de risco.

RENASCENCA: Meeting Lisboa 2023. Esperança em tempos de guerraA Gare Mar&237;tima de Alc&226;ntara acolhe o evento entre 11 e 12 de novembro. O programa deste ano foca-se no trabalho da associa&231;&227;o russa Memorial, que promove a defesa dos direitos humanos.

OBSERVADORPT: Air France-KLM diz que hub de Lisboa é 'totalmente complementar' à sua redeA Air France-KLM manifestou o seu interesse na privatização a TAP. A transportadora considerou 'totalmente complementar' o hub de Lisboa para a sua rede atual e aguarda mais informações.

