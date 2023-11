PSP deteve três traficantes com 500 doses de droga num carro

Foi numa ronda policial que os agentes da PSP estranharam o odor intenso a haxixe que vinha do interior de uma viatura, que estava estacionada junto a um prédio em construção, no bairro da Pedrulha, em Coimbra, onde estavam os três amigos.

Os polícias abordaram os suspeitos e efetuaram uma revista de segurança, na qual acabaram por apreender no interior do carro e com os suspeitos cerca de 500 doses de droga variada e dinheiro. O grupo tinha na sua posse 408 pacotes individuais de haxixe, e mais três tipos de substâncias ilícitas em quantidade menor, como cocaína, liamba, ecstasy e ainda 650 euros em dinheiro.Os factos foram remetidos ao Ministério Público, num inquérito dirigido pela PSP, em que os três suspeitos, um de trinta anos e dois com 21, foram identificados e constituídos arguidos.

