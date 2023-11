Carro destruído em despiste na Radial de Benfica em Lisboa

A linha da frente escondida: Extensa rede de túneis do Hamas é a principal ameaça para forças israelitasFamília de grávida com bebé morta na barriga à espera da autópsiaUm carro despistou-se na manhã desta quarta-feira na Radial de Benfica, em Lisboa. A viatura ficou totalmente destruída, mas não há feridos a registar.

Mulher, que é toxicodependente, fugiu da unidade hospitalar com a filha numa cesta por temer que a menina fosse institucionalizada.Homicidas de Jéssica espancadas na cadeia de Tires Tita e Esmeralda Montes pediram para serem separadas da restante população prisional. Mãe e filha estão na mesma cela e não saem para o recreio com medo de novas agressões.Relatório aponta falhas que levaram à queda de avião que combatia um incêndio florestal.Reviravolta no julgamento de Sara Carreira: Ivo Lucas contesta excesso de velocidade

Ator quer peritos da PJ a depor. Garante que seguia a menos de 120 km/h. Requerimento já entrou no tribunal e a decisão cabe a magistrada.Mulher, que é toxicodependente, ficou em liberdade.Francisco morreu no local. O amigo foi transportado para o hospital com ferimentos graves, mas não resistiu e acabou por morrer.Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..

:

CMJORNAL: Condutor abandona carro na estrada depois de sofrer despiste no viaduto Eduardo Pacheco em LisboaNo local esteve o Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: ​Conheça as novas tendências do mundo do vinho na Essência do VinhoDe 4 a 6 de novembro, Lisboa recebe o Ess&234;ncia do Vinho - Lisboa, o Encontro da Revista de Vinhos, no Centro de Congressos de Lisboa (Junqueira).

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Uma jornada globalmente positivaBenfica-Casa Pia

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Carro consumido pelas chamas na EN 206 em GuimarãesAlerta para o incêndio foi dado às 14h41.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Jovem de 20 anos ferido com gravidade em despiste de carro em BragançaVítima teve de ser desencarcerada.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Daniel Ramos. “Tentámos forçar erros ao Benfica”O Benfica venceu o Arouca, por 2-0, para a Ta&231;a da Liga.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »