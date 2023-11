Pequim registou no final de outubro as temperaturas mais elevadas desde 1961

A ausência de ventos frios, comuns nesta altura do ano, também contribuiu para as elevadas temperaturas registadas na capital chinesa nos últimos dias. "Os fortes ventos do norte costumavam trazer ar frio que arrefecia grande parte do país, mas este ano não", observou o meteorologista Zhang Mingying, citado pelo jornal.

Em 2022, a China registou 16,4 dias com uma temperatura média superior a 35 graus Celsius, a mais elevada desde 1961, de acordo com a Administração Meteorológica Nacional do país.os períodos de calor intenso, que começam"cada vez mais cedo e terminam cada vez mais tarde", podem tornar-se o"novo normal" no país asiático, sob o"efeito das alterações climáticas".

“Estamos na situação de crise climática, porque os governos a nível mundial não têm dado a devida atenção ao conhecimento científico”“A preocupação dos pais com os filhos é uma coisa muito boa da geração atual, mas também faz uma enorme pressão que temos de combater”

:

SICNOTICIAS: Eutanásia: mais de 70% da bancada do PSD subscreve pedido de fiscalizaçãoSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Velocidade na Ponte 25 de Abril reduzida devido ao vento forteSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Coreia do Sul suspeita que Coreia do Norte forneceu mísseis e munições à RússiaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: 'Marco Silva fez tudo para ser despedido do Sporting'Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Toca o sino em Wall Street. É a guerraSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: 'Precisamos de uma pausa' humanitária na guerra de Israel, diz Joe BidenSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »