Crise nas relações entre o MP e o poder político

Convém recordar que não foi, certamente, por acaso que a Constituição determinou que o PGR devia ser nomeado pelo Presidente da República, sob proposta do Primeiro-Ministro. Os factos político-judiciários, recentemente ocorridos no nosso país, corporizaram, aparentemente, uma nova crise nas relações entre um órgão da Justiça – o MP – e o poder político.

Muitos dos relatos mediáticos dessa crise, mais ou menos criativos, mais ou menos empenhados politicamente, procuram desvendar nela os sinais de uma qualquer urdidura; uma cabala concebida e planeada em algum centro de decisão do MP e mesmo fora dele, mas através dele. De um lado, encontrar-se-ia, portanto, um grupo de procuradores mais ou menos interessado politicamente – não se sabe porquê, nem a soldo de quem - em confrontar e, se possível, derrubar um dos órgãos de soberania da República. Do outro, mais uma vítima institucional da atuação antidemocrática, ilegítima, infundada e usurpadora do M





O poder judicial e o Ministério PúblicoO poder judicial e o Ministério Público não devem atacar o poder democrático com teorias da conspiração ou indignações morais. O Ministério Público deve focar-se na prova irrefutável de corrupção, em vez de se envolver em críticas morais. Há uma percepção de que o Ministério Público é dominado por pessoas de extrema-esquerda, o que influencia suas acusações.

