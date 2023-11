O programa alimentar da Cáritas apoia 300 famílias com um cabaz de alimentos planeado para poder alimentar cada família durante um mês. O programa alimentar da Cáritas apoia 300 famílias em Vila Real com um cabaz de alimentos planeado para poder alimentar uma família carenciada durante um mês. São 25 produtos diferentes que se multiplicam pelo número de cabeças de um agregado familiar.

Os pedidos de ajuda de estrangeiros têm vindo a aumentar na Cáritas, mas também são cada vez mais os pedidos de pessoas que trabalham e não conseguem o rendimento suficiente para pagar as contas no final do mês. Uma pressão maior sobre uma instituição que só com o programa alimentar apoia mais de 300 famílias. São já mais de 700 beneficiários distribuídos por Vila Real, Mondim de Basto e Ribeira de Pena. Mas há mais pedidos de ajuda. As respostas são mediante a situação de carência, avaliada caso a caso e tendo em conta os recursos disponíveis. No caso dos alimentos, o financiamento do Estado garante que todos os meses as famílias têm o essencial para come





