Crise no Governo afeta negociações entre Ministério da Saúde e médicos

Manuel Pizarro reconhece que o limite temporal do Governo, fruto da demissão de António Costa, tem impacto na negociação entre o Ministério da Saúde e os médicos. Afirma que estão a avaliar as condições"para retomar ou não" as conversações.O ministro da saúde, Manuel Pizarro, reconhece que a crise no Governo está a afetar as negociações com os médicos. No entanto, em declarações à SIC Notícias, sublinha que está a trabalhar para resolver o problema.

Durante as negociações, que já foram muito longas, o Governo foi-se aproximando muito das posições dos médicos. Fomos tentando encontrar soluções que dentro daquilo que foram os princípios que anunciamosÉ um trabalho que estamos a fazer no seio do Governo para avaliarmos as condições que temos para retomar ou não essas negociaçõesA recomendação do Centro Hospitalar de Leiria às grávidas ou utentes com problemas urgentes do foro ginecológico é que, durante este período de encerramento que começou esta manhã de quinta-feira e que durará até à próxima segunda-feira, contactem a Linha SNS 2

