“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPrimeira equipa de médicos estrangeiros entra na Faixa de GazaUrgência de Obstetrícia do Hospital de Braga fechada entre sábado e segundaPolítico pró-russo baleado e hospitalizado nos cuidados intensivosAs associações MUBi e Zero apresentaram queixa da Câmara Municipal de Lisboa ao Ministério Público por estar a remover parte da ciclovia da...

A intervenção - recordam, citando informação divulgada pelo município - prevê a"anulação da ciclovia unidirecional no lado norte da Avenida de Berna, em toda a sua extensão", e,"no lado sul, entre o Largo Azeredo Perdigão e a Avenida da República", por onde passam quase 700 pessoas em bicicletas por dia.

Na quarta-feira, o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, disse que a ciclovia da Avenida de Berna vai passar a ser bidirecional, em vez de ter uma via de cada lado, assegurando que"a remoção da ciclovia não está em causa". headtopics.com

Esta sexta-feira, as associações dizem que"tudo isto está a ser feito com o propósito de devolver estacionamento onde este não é permitido, não é necessário e não é recomendado, pois prejudicará a velocidade comercial dos autocarros, numa via estruturante da rede de corredores dedicados à circulação de transportes públicos rodoviários, em implementação".

Por isso, exigem a"reposição imediata dos balizadores, para que aquele espaço não volte a ser ocupado com estacionamento tarifado, nem seja invadido por estacionamento indevido/gratuito". Está também previsto o"reforço do percurso ciclável partilhado existente na Avenida Elias Garcia, que ligará este arruamento, desde o Largo Azeredo Perdigão até à Avenida da República". headtopics.com

Associações apresentam queixa ao Ministério Público por remoção de ciclovia em Lisboa para dar lugar a 70 lugares de estacionamentoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Ministério Público venezuelano acusa oposição de realizar eleições primárias 'ilegais'O Ministério Público da Venezuela está a investigar a presidente e a vice-presidente da Comissão Nacional de Primárias, Jesús Maria Casal e Mildred Camero, por 'ilegalidades' nas eleições primárias da oposição no domingo, incluindo usurpação de funções eleitorais e da identidade dos eleitores. Consulte Mais informação ⮕

Associações criticam 'medidas de cosmética' nas novas tabelas de ingresso para as Forças ArmadasAs associações representativas dos Oficiais, Sargentos e Praças das Forças Armadas consideram que as mudanças nos critérios para ingresso nas fileiras não vão resolver a falta de efetivos, falando em 'medidas de cosmética' e 'facilitismo'. Consulte Mais informação ⮕

Associações criticam “medidas de cosmética” nas novas tabelas de ingresso para as Forças ArmadasAssociação de Oficiais das Forças Armadas diz que, por ano, se perdem entre 1000 e 2000 efectivos. Novas medidas anunciadas pelo Governo não vão resolver o problema, defendem. Consulte Mais informação ⮕

Não impor travão às rendas é apenas cumprir a lei sublinham associações de proprietáriosAs associações de proprietários viram como normal a decisão do Governo em não aplicar um travão à atualização das rendas em 2024, observando que o que está em causa é o mero cumprimento da lei. Consulte Mais informação ⮕

Duas associações apresentam queixa no MP contra fim da ciclovia na Av. Berna“Incr&233;dulos assistimos agora ao avan&231;ar da obra de remo&231;&227;o da ciclovia, apesar de uma peti&231;&227;o com mais de 1.000 assinantes, dos protestos ocorridos e de toda a pol&233;mica que esta obra, ilegal e em contram&227;o, tem gerado. Consulte Mais informação ⮕