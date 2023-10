Associações apresentam queixa ao Ministério Público por remoção de ciclovia em Lisboa para dar lugar a 70 lugares de estacionamento

Num comunicado conjunto, a MUBi - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta e a Zero -- Associação Sistema Terrestre Sustentável adiantam que a ação, em resposta à obra em curso, deu entrada na quarta-feira no Tribunal Administrativo de Círculo de LisboaAs associações MUBi e Zero apresentaram queixa da Câmara Municipal de Lisboa ao Ministério Público por estar a remover parte da ciclovia da Avenida de Berna, visando...

A intervenção - recordam, citando informação divulgada pelo município - prevê a"anulação da ciclovia unidirecional no lado norte da Avenida de Berna, em toda a sua extensão", e,"no lado sul, entre o Largo Azeredo Perdigão e a Avenida da República", por onde passam quase 700 pessoas em bicicletas por dia.

No seu entendimento, se a estrutura for removida, haverá uma rutura na rede, hoje contínua, colocando-se em perigo quem circula de bicicleta e reduzindo-se a viabilidade deste modo de transporte em Lisboa. headtopics.com

Na reunião pública do executivo, o vereador do PS Pedro Anastácio apresentou uma moção relativa à infraestrutura, criticando o início de obras de alteração sem que antes seja conhecida a auditoria à rede ciclável de Lisboa.

A obra, referem, viola o Plano Diretor Municipal ao desconsiderar as diretrizes que proíbem estacionamento em vias de 2.º nível sem regulamentação específica. Por isso, exigem a"reposição imediata dos balizadores, para que aquele espaço não volte a ser ocupado com estacionamento tarifado, nem seja invadido por estacionamento indevido/gratuito". headtopics.com

Está também previsto o"reforço do percurso ciclável partilhado existente na Avenida Elias Garcia, que ligará este arruamento, desde o Largo Azeredo Perdigão até à Avenida da República".

