Médio Oriente, ONU e semântica: Eixo do Mal e o conflito que não abranda

Luis Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes comentam a semana com destaque para o contínuo conflito na faixa de Gaza no Eixo do Mal em podcastA muito falada invasão de Gaza continua em “stand-by” mas os bombardeamentos continuam. Na ONU, Guterres quis fazer a contextualização do conflito mas as suas palavras provocaram a ira do embaixador de Israel que pediu a demissão do Secretário-Geral.

O discurso "inatacável" de Guterres, que Israel interpretou como quis e que acaba por sabotar as hipóteses de a ONU mediar do conflito

Médio Oriente, ONU e semântica

UE: Charles Michel destaca importância de conferência para a paz no Médio Oriente

Bolsas europeias em alta pendentes de resultados empresariais e conflito no Médio Oriente
As bolsas terminaram a vermelho na quinta-feira, numa sessão durante a qual o Banco Central Europeu decidiu manter as taxas em 4,5%.

Presidente do Conselho Europeu destaca conferência para paz no Médio Oriente
Ainda não há data prevista para a realização da conferência.

Ataques dos EUA na Síria aumentam receios de escalada no Médio Oriente
Com a guerra entre Israel e Hamas como cenário de fundo e depois de os Estados Unidos lançarem dois ataques contra instalações da Guarda Revolucionária do Irão, no leste da Síria, a comunidade internacional começa a temer uma escalada do conflito no Médio Oriente.

Cimeira de paz para o Médio Oriente é 'pôr o carro à frente dos bois'