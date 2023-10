Preço do gás subiu quase 70% em Portugal, eletricidade desceu 6%

Segundo dados do Eurostat, Portugal está entre os seis países da UE onde o preço do gás registou um maior aumento. Por outro lado, está também entre os seis que registaram uma maior redução no custo da eletricidade.. Os preços, durante o primeiro semestre deste ano, subiram quase 70%. Em sentido contrário, a fatura da luz ficou 6% mais barata.

Não está no topo dos que mais sentiram um agravamento da fatura do gás natural. Mas anda lá próximo: no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, O preço médio do gás para uso doméstico passou para pouco mais de 14,06 euros por 100 quilowatt-hora – um valor acima da média europeia, que regista 11,90 euros por 100 quilowatt-hora.

Segundo os dados do Eurostat, o gabinete de estatísticas de Bruxelas, Portugal fica em sexto lugar. No top 5 dos países com maiores aumentos estão a Letónia, na Roménia, na Áustria, Países Baixos e Irlanda. headtopics.com

O boletim do Eurostat, divulgado esta quinta-feira, sublinha que o custo do gás natural, sem impostos, tem vindo a diminuir e, por isso, alguns países começam a retirar as medidas de apoio, o que acaba por ter impacto nas faturas.

Quanto à eletricidade, Portugal surge na outra ponta da tabela: está em entre os seis países que registaram maiores descidas. A lista é liderada por Espanha (com quebras superiores a 40%), seguido da Dinamarca (com 16%). headtopics.com

O preço médio pago por 100 quilowatt-hora em Portugal desceu para 20,71 euros e fica abaixo da média europeia (28,90 euros por 100 quilowatt-hora). De acordo com o Eurostat, tudo é explicado com as medidas de desagravamento fiscal de 2022, que não foram continuadas em 2023. Além disso, há que ter em conta os impostos sobre a energia elétrica, que duplicaram para os agregados familiares.

Preços das casas sobem menos em 70% dos maiores municípiosEm 17 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, os preços já tiveram um abrandamento. Consulte Mais informação ⮕

70% dos estrangeiros a trabalhar na construção civil não têm experiênciaSindicato da Construção afirma que nos últimos seis anos saíram do país cerca de 300 mil trabalhadores da construção civil, dos quais 16.000 são engenheiros civis. Consulte Mais informação ⮕

70% das reformas já foram aprovadas pela “Pensão na Hora”No Parlamento, onde está a ser ouvida esta sexta-feira, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social defendeu uma 'aposta total na maior eficácia da Segurança Social'. Consulte Mais informação ⮕

Cerca de 70% das pensões foram atribuídas de forma automáticaA ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, disse hoje, no parlamento, que cerca de 70% das pensões foram atribuídas de forma automática, através do mecanismo Pensão na Hora. Consulte Mais informação ⮕

Ministra do Trabalho diz que cerca de 70% das pensões foram atribuídas de forma automáticaNúmero de pensões atribuídas através deste mecanismo automático lançado em 2021 totaliza agora 83 mil. Consulte Mais informação ⮕

Gasóleo desce na próxima semana, gasolina mantém o preçoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕