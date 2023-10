Ataques a Gaza. 'Sempre que estou a rezar ouço mísseis a rebentar perto da Igreja'

Suhail Abu Dawod é um jovem de 19 anos que está abrigado com mais de 700 cristãos na Igreja da Sagrada Família na cidade de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, desde o início da guerra entre Israel e o Hamas a 7 de outubro.

Numa carta enviada à Vatican News, o jovem admite que, no início da guerra, parecia que estava a sonhar, apercebendo-se depois de que, afinal, era tudo realidade. O jovem católico garante que saiu de casa e foi para a igreja pois sabia que era o único sítio onde ele e a sua família estariam seguros, visto que estão “nas mãos do Senhor”. Também sublinha que, desde que tenham “Jesus no coração”, vão estar sempre seguros.

Suhail admite acreditar que este é o momento certo para discernir sobre a sua vocação. Para isso, Suhail reza o terço todos os dias, da mesma forma que participa como acólito na Eucaristia diária. Na carta enviada à Vatican News, o jovem relembra uma frase do beato Carlos Acutis: “O paraíso sempre esteve à nossa espera”. Suhail revela ainda que, quando está a rezar, ouve mísseis a rebentar perto da igreja. No entanto, sempre que se concentra na oração, tudo o que o distrai desaparece., o jovem elogia o papel do padre Gabriel Romanelli, seu diretor espiritual e pároco da igreja da Faixa de Gaza onde 700 cristãos estão abrigados. headtopics.com

Apesar das dificuldades, o sacerdote celebra todos os dias duas eucaristias na igreja da Sagrada Família e consegue publicar sempre as celebrações no seu Facebook. Suhail admite que a situação, neste momento, está a piorar depois de um período mais calmo. Ninguém sabe o que aí vem, adianta; para o jovem, a única solução é rezar por condições melhores e mais calmas.

Imagens impressionantes mostram antes e depois dos ataques em GazaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

ONU continua a trabalhar em Gaza apesar da falta de combustível e ataquesAs ações humanitárias das Nações Unidas em Gaza continuam a ser realizadas, principalmente nos seus abrigos para deslocados, apesar da progressiva falta de combustível e da intensificação dos bombardeamentos de Israel sobre o enclave, de acordo com a ONU. Consulte Mais informação ⮕

Depois de Gaza, os ataques à Cisjordânia, o cerco a Guterres e o desconforto dos EUA...Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

ONU continua a trabalhar em Gaza apesar da falta de combustível e ataquesAs ações humanitárias das Nações Unidas em Gaza continuam a ser realizadas, principalmente nos seus abrigos para deslocados, apesar da progressiva falta de combustível e da intensificação dos bombardeamentos de Israel sobre o enclave, de acordo com a ONU. Consulte Mais informação ⮕

Gaza: as imagens que mostram o antes e o depois dos ataques de IsraelImagens de satélite evidenciam a destruição de vários bairros palestinianos no Norte da Faixa de Gaza nas últimas semanas. Consulte Mais informação ⮕

Rússia e Irão pedem fim dos ataques na Faixa de GazaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕