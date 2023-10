Primeira equipa de médicos estrangeiros entra na Faixa de Gaza

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaExército israelita faz nova operação terrestre na Faixa de GazaUrgência de Obstetrícia do Hospital de Braga fechada entre sábado e segundaPolítico pró-russo baleado e hospitalizado nos cuidados intensivosUma primeira equipa de dez médicos estrangeiros da Cruz Vermelha entrou esta sexta-feira na Faixa de Gaza através da passagem egípcia de...

O porta-voz do lado palestiniano da passagem, Wael Abu Omar, declarou em comunicado que uma"delegação médica composta por dez médicos estrangeiros" entrou na Faixa de Gaza e que os camiões transportavam água, alimentos e medicamentos.

Com esta nova ajuda humanitária, 84 camiões, em seis lotes diferentes, entraram no enclave palestiniano através do Egito desde que Israel autorizou as operações, no sábado. headtopics.com

Em causa estão os vários ataques com drones perpetrados por milícias pró-iranianas no Iraque e na Síria. Página angaria 32 mil euros para apoiar polícias demitidos por detenção do atleta português Ricardo dos SantosÉ mãe de uma bebé de 10 meses.Amina Noor alegou "razões culturais" para o crime que cometeu.Pai de Chloe expulsou-a de casa, porque a jovem lidou mal com morte do avô e faltava às aulas.

França vai enviar navio com ajuda para Faixa de Gaza

As imagens do momento em que as tropas de Israel entram na Faixa de Gaza
Israel diz ter conseguido destruir "várias células terroristas, infraestruturas e lançadores de mísseis anti-tanques".

Incursão terrestre na Faixa de Gaza 'pode anteceder a grande ofensiva que é aguardada'

Tanques israelitas entraram na Faixa de Gaza para 'preparar as próximas fases do combate'
Tanques estiveram em operações durante a madrugada contra 'células terroristas', mas já regressaram ao território israelita. Foi a maior incursão militar desde que o Hamas atacou Israel.