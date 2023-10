Sindicatos médicos voltam ao ministério domingo à tarde

Ainda não foi desta. Ao fim de mais de duas horas de reunião com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, os dois sindicatos da classe médica, FNAM e SIM, saíram anunciando que vão voltar no domingo. Desde logo, segundo o líder do SIM, Jorge Roque da Cunha, um sinal da"enorme vontade" que temos em chegar a acordo.

O dirigente sindical referiu ainda que a tutela se comprometeu a enviar uma contraproposta até às 15:00 de amanhã, sábado, para ser analisada pelas duas estruturas, tendo estas aceitado voltar para uma reunião no domingo.

O médico reforçou que os três pontos reivindicativos que constam da proposta dos sindicatos são pontos que irão proporcionar condições mais confortáveis aos médicos para que alguns aceitem permanecer no SNS e para que outros possam ser recrutados. headtopics.com

Esta reunião decorreu precisamente num dia de greve geral da Função Pública em que o setor da Saúde está a ser dos mais afetados.

