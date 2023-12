COP28: Proposta de eliminação de subsídios aos combustíveis fósseis ameaça ambição climática

A semana começou com a Cimeira do Global do Clima, a COP28, debaixo de fogo. A ambição de traçar um fim para o uso dos combustíveis fósseis aparece ameaçada na proposta redigida e publicada a esta data, na qual o termo “eliminação” subsiste apena no que diz respeito aos subsídios aos combustíveis fósseis, embora, mesmo neste caso, com uma redação que enfraquece a meta.

Neste último capítulo, Portugal é um dos países que ainda tem subsídios fósseis por eliminar e que pode ser chamado a agir mais rápido, consoante a proposta que vingue no final.“todos os subsídios, diretos e indiretos, aos combustíveis fósseis, assim que possível e o mais tardar até 2025”– está prevista, contudo, a eliminação dos subsídios fósseis “ineficientes”, que “encorajam o consumo e não respondem à pobreza energética e à transição justa”. Esta proposta aparece no artigo 39, no qual se reconhece “a necessidade para reduções profundas, rápidas e sustentadas das emissões poluentes”





