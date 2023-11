Zurich Insurance Company comunica proposta de valor centrada no cliente

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

Colocar o cliente como centro das operações de comunicação e serviços é a proposta de valor que a Zurich quer comunicar ao público“não vende um produto propriamente dito, vende a promessa que vai estar lá, quando o cliente precisar”é responsável para que chegue ao cliente a mensagem de que pode confiar na empresa, pois esta irá cumprir a promessa feita.curso estratégias de comunicação que visam transmitir as práticas internas centradas no cliente para o público , diz Conny Kalcher, diretora do departamento de clientes da Zurich Insurance Company, empresa do grupo sediada na Suíça. Exemplifica com o caso do atualA abordagem tem mudad

: