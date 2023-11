COP28: Desafios e disputas na conferência sobre mudanças climáticas

(COP28) terá início no Dubai, a 30 de Novembro de 2023, e os anfitriões, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), têm uma tarefa difícil pela frente, uma vez que há pelo menos duas grandes disputas em curso.têm de ser reduzidas em 43% até 2030, em comparação com os níveis de 2019, para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius.

Mas o desafio para a presidência – e para as potências em defesa da transição, como a UE – será evitar um jogo de culpas entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, voltado para o passado, e, em vez disso, ter uma discussão voltada para o futuro sobre os próximos passos a dar para manter vivos os. Após um ano de negociações através de um comité de transição, será apresentado um texto de compromisso à COP28. No entanto, muitas questões continuam por resolver, com uma clara divisão entre os países que seriam credores e os países devedores deste fundo. Entre estas questões, há desacordos sobre o âmbito, os tipos e a elegibilidade do financiamento e sobre quem deve contribuir para o fund





Publico » / 🏆 7. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Papa anuncia que vai à COP28 no Dubai no início de dezembroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

'Vou para o Dubai': Papa Francisco anuncia presença na COP28Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Papa anuncia que vai à COP28 no Dubai no início de dezembroSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Papa anuncia que vai à COP28 no Dubai no início de dezembro"Estarei l&225; tr&234;s dias", afirmou o l&237;der da igreja cat&243;lica &224; emissora p&250;blica italiana Rai1.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Papa anuncia que vai à COP28 no Dubai no início de dezembroO Papa Francisco, que tem multiplicado os seus alertas face ao aquecimento global, anunciou que vai à cimeira do clima, COP28, que decorrerá no Dubai, Emirados Árabes Unidos, no início de dezembro.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Papa anuncia que vai à COP28 no Dubai no início de dezembroSanto Padre tem multiplicado os seus alertas face ao aquecimento global.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »