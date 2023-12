COP28: Resultado da Cimeira do Dubai continua incerto

A dois dias do fim ainda é incerto o desfecho. A secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Fontoura, mostra-se confiante no empenho do presidente da COP28 e dos países em encontrar uma solução. Esta segunda-feira, é a vez de o secretário-geral da ONU regressar ao Dubai para acelerar o processo. A cerca de 48 horas do fim, nada é certo em termos de resultados na Cimeira do Clima (COP28) que decorre no Dubai.

O controverso presidente designado pelo país anfitrião, Sultan Al Jaber – simultaneamente CEO da empresa petrolífera Adnoc – mostrou-se este domingo insatisfeito com a velocidade das negociações e tentou apressar o passo para que os 197 países presentes saiam do impasse em que estão. Al Jaber reforçou que estão “a fazer bons progressos”, mas admitiu não estar “satisfeito com a velocidade e o ritmo” prosseguidos. Depois de acossado, o anfitrião quer marcar ponto





