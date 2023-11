Argentina estuda a dolarização da economia como proposta do novo presidente

É a proposta mais forte do novo presidente da Argentina. Não é impossível, já foi tentado antes, mas envolve riscos que os analistas desconhecem na sua total extensão. E há uma espécie de risco sistémico regional que está a preocupar os vizinhos. A dolarização de uma economia com a dimensão da argentina nunca foi tentada e os economistas consideram que o risco é demasiado alto.

O ‘pai’ da dolarização do Equador (em 2000) disse que é um sistema indolor, mas os analistas da Bloomberg não concordam. O efeito da vitória de Javier Milei na Argentina está a ser atentamente estudado – não de imediato, mas no quadro das propostas que o ultraliberal novo presidente pretende implementar. Uma das principais suas propostas é a chamada dolarização da economia do país que vai governar nos próximos quatro anos. Isso significa substituir o peso pelo dólar como moeda oficial. O objetivo é acabar com a inflação, cuja taxa passa dos 100% ao ano. Na Argentina, é permitido ter contas de poupança em dólares e a divisa serve de referência, mas a moeda corrente é o pes





