Comissão executiva da Global Media informa trabalhadores sobre indisponibilidade do World Opportunity Fund

A comissão executiva da Global Media está a informar os trabalhadores que o World Opportunity Fund (WOF) não está disponível para efetuar qualquer transferência sem a conclusão do processo administrativo autónomo para a aplicação do artº 14 da Lei da Transparência. Marco Galinha avançou com uma providência cautelar para garantir os seus direitos na Global Media.





Governo responde a comunicado da Global Media sobre salários em atrasoO Governo português manifestou preocupação com a situação da Global Media, que não conseguiu pagar os salários dos trabalhadores do grupo. O executivo considera que a instabilidade nas redações compromete o pluralismo informativo e a democracia.

Global Media Goup acumula dívidas ao Estado de 7,5 milhões de eurosComissão Executiva atribui 'responsabilidade total' a anteriores administrações.

Jornalistas do Grupo Global Media fazem greve de 24 horasOs jornalistas do Grupo Global Media fazem greve de 24 horas esta quarta-feira e acusam os novos donos de destruírem a empresa. Estão hoje paradas as redações da rádio TSF, do Jornal de Notícias, Diário de Notícias e jornal"O Jogo". Os trabalhadores ainda não receberam o mês de dezembro e o subsídio de Natal e está previsto o despedimento de duzentas pessoas.

Presidente da Global Media avança com providência cautelarMarco Galinha, presidente do conselho de administração da Global Media, avançou com uma providência cautelar para suspender a administração do grupo e a gestão de José Paulo Fafe.

Conselho de Redação do Jornal de Notícias alerta para ingerência editorial da Global Media GroupO Conselho de Redação (CR) do Jornal de Notícias (JN) enviou uma exposição à Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) alertando para situações que podem configurar ingerência editorial da Global Media Group. A exposição aborda seis temas: colaboradores, despedimento coletivo, desaparecimento de revistas, mudança de sites, arquivo encaixotado e sem uso e a falta do estúdio de vídeo. O CR do jornal sediado no Porto acredita que essas questões podem desvalorizar o Jornal de Notícias e comprometer a sua matriz editorial, preservação do arquivo e até a sobrevivência do jornal.

Empresários do Norte de Portugal tentam comprar jornais do grupo Global MediaUm grupo de empresários da região norte de Portugal juntou-se para tentar comprar o Jornal de Notícias, O Jogo e outros títulos do grupo Global Media, que atualmente coloca em risco a subsistência de um dos maiores grupos de comunicação social do país. Os empresários dizem que fazem a proposta “com o objetivo de manter a voz do Norte”.

