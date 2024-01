A história entre a comissão executiva e os jornalistas já vem longa, mas os salários continuam sem aparecer. Mesmo assim, os profissionais continuam a trabalhar, menos esta quarta-feira em que se mobilizam para protestar e lutar pelo jornalismo e democracia.Os jornalistas do Grupo Global Media fazem greve de 24 horas esta quarta-feira e acusam os novos donos de destruírem a empresa. Estão hoje paradas as redações da rádio TSF, do Jornal de Notícias, Diário de Notícias e jornal"O Jogo".

Os trabalhadores ainda não receberam o mês de dezembro e o subsídio de Natal e está previsto o despedimento de duzentas pessoas. Esta crise num dos maiores grupos de comunicação social está a ser descrita como uma ameaça à própria democracia. Esta quarta-feira não há notícias no Jornal de Notícias, no Diário de Notícias, no Jogo e na Rádio TSF. Os jornalistas estão em greve, dado que ainda não receberam os salários de dezembro e o subsídio de Natal. Há repórteres premiados sem dinheiro para pagar as conta





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Governo responde a comunicado da Global Media sobre salários em atrasoO Governo português manifestou preocupação com a situação da Global Media, que não conseguiu pagar os salários dos trabalhadores do grupo. O executivo considera que a instabilidade nas redações compromete o pluralismo informativo e a democracia.

Fonte: rtppt - 🏆 12. / 63 Consulte Mais informação »

Global Media Goup acumula dívidas ao Estado de 7,5 milhões de eurosComissão Executiva atribui 'responsabilidade total' a anteriores administrações.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Historiador inglês compartilha playlist com jornalistas em PortugalSimon Sebag Montefiore, um dos historiadores ingleses mais destacados da atualidade, compartilhou uma playlist do Spotify com jornalistas durante sua passagem por Portugal. A música é parte integrante do seu método de trabalho.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Autorização para envio de newsletters e comunicações de marketingAutorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente aAutorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente aAutorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Grupo parlamentar do PS retira agravamento do IUC para carros anteriores a 2007O grupo parlamentar do PS retirou da proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2024 o agravamento do Imposto Único de Circulação (IUC) para carros anteriores a julho de 2007, mas aprovou, “por lapso”, o artigo que reduz de 100% para 70% a receita que as autarquias recebem da tributação sobre a cilindrada dos automóveis entre 1981 e junho de 2007 e motociclos com matrícula desde 1992, admitiu ao ECO o deputado socialista, Miguel Cabrita, no final da fixação da redação final do OE, cujo processo ficou concluído esta quinta-feira.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Grupo Vita identifica 64 vítimas de abuso sexual na IgrejaUm grupo chamado Vita identificou 64 vítimas de abuso sexual na Igreja em Portugal. A maioria das vítimas só agora está denunciando os casos, e algumas estão recebendo apoio psicológico. O grupo enviou 16 denúncias para o Ministério Público e identificou 45 situações de abuso sexual na Igreja.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »