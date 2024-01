Começou a 34ª edição da Taça da África das Nações

Começou, nos arredores de Abidjan, Costa do Marfim, no moderníssimo Estádio Olímpico de Ebimpé, conhecido popularmente por Arc du Triomphe por causa das 96 colunas que suportam a cobertura do edifício, a 34.

ª edição da Taça da África das Nações, na opinião deste que vos escreve a competição mais divertida do futebol mundial graças à forma descontraída como as seleções encaram o torneio – é vulgar várias equipas instalarem-se no mesmo hotel – e ao estilo de futebol que se predispõem a colocar em campo, geralmente ofensivo até à protérvia, com poucas amarras táticas e poucos ferrolhos defensivos, excetuando talvez as equipas do Magreb que, mais influenciadas pelo jogo que se pratica na Europa têm alguma tendência a estratificar-se dentro de manigâncias próprias de estratagemas que usam e abusam dos erros alheio





