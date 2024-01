Perda de gelo na Gronelândia é 20% maior do que se pensava

A equipa analisou dados de mais de 240 mil imagens de satélite, registadas todos os meses entre 1985 e 2022, chegando à conclusão de que “quase todos os glaciares da Gronelândia diminuíram ou recuaram nas últimas décadas” Um novo estudo, realizado por investigadores do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, concluiu que a calota polar da Gronelândia está a perder uma média de 30 milhões de toneladas de gelo por hora, e a culpa é atribuída às alterações climáticas.

Isto representa 20% mais do que se pensava anteriormente, explica a equipa. “As mudanças em torno da Gronelândia são tremendas e estão a acontecer em todo o lado”, diz Chad Greene, glaciologista e líder da investigação, à agência de notícias AFP. Os cientistas estão agora preocupados com o facto de esta água doce a mais poder levar ao colapso ou enfraquecimento da circulação meridional do Atlântico (AMOC), responsável por transportar água quente do Atlântico Sul para o Norte, e que se encontrava, em agosto de 2021, no nível mais fraco desde há 1600 ano





