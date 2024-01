Saiu de forma natural, acabou por ser um deslize que 24 horas depois Rúben Amorim assumiu que preferia não ter feito. Na projeção do encontro com o Tondela para a Taça de Portugal, a propósito de uma questão sobre o mercado, o técnico do Sporting falou sobre “alvos” que o clube tinha há muito e admitiu que um deles tinha acabado de seguir para outra equipa. Nomes, nada.

No entanto, esse jogador a que o treinador acabou por fazer referência de forma inadvertida,internacional canadiano de 24 anos que pode jogar mais pelo meio no corredor central como descair numa ala e que deixou os belgas do Club Brugge pelos italianos do Inter a troco de um valor a rondar os sete milhões mais três por objetivos. Uma aposta low cost da Segunda Liga “com características para ser um grande jogador”: Sporting anuncia contratação de Rafael Pontelo Era essa uma das apostas fortes do Sporting para este mercado de janeiro, num leque de opções que não se cingia apenas ao canadiano e que prevê no melhor dos cenários: um médio centro e um al





observadorpt » / 🏆 17. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Benfica e Braga em duelo 'quente', FC Porto defende Taça no EstorilEncarnados recebem o Sporting de Braga esta quarta-feira.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Campeão Benfica vence em Arouca e continua a um ponto do SportingDuelo da 16.ª jornada da Liga Betclic.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Sporting prepara-se para o mês de janeiroO Sporting está a ter um bom desempenho, mas enfrenta ausências de jogadores importantes no mês de janeiro. O defensor Coates também lida com a vontade de jogar pela seleção.

Fonte: abolapt - 🏆 14. / 63 Consulte Mais informação »

Sporting vence o FCPorto por 2-0O Sporting venceu o FCPorto (2-0) na última segunda-feira e naquele que era o jogo mais ansiado da jornada, ganhou e ganhou bem, foi superior em todos os aspetos, os dragões mostraram fraquezas velhas e que se vêm agudizando por falta de aposta no mercado e, infelizmente, deixaram o campo com um rasto de arruaceiros que cada vez mais se lhes cola à pele sempre que perdem.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Sporting resgata terço de VMOC em falta do Novo BancoO Sporting fechou o acordo com o Novo Banco e resgatou o terço de VMOC que estava em falta, dando mais um passo na reestruturação financeira.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Avaliação do atual momento do Sporting e a liderança no campeonatoO Sporting tem sido a equipe mais consistente no campeonato português, jogando bem e marcando muitos gols. A liderança é justa devido ao desempenho da equipe.

Fonte: abolapt - 🏆 14. / 63 Consulte Mais informação »