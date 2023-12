Governo responde a comunicado da Global Media sobre salários em atraso

O Governo respondeu ao início da noite desta quinta-feira ao comunicado da Global Media que deu conta da incapacidade para fazer face ao pagamento dos salários dos trabalhadores do grupo relativos ao mês de dezembro.

O executivo português considera que 'o ambiente de instabilidade que hoje se vive nas redações da Global Media corresponde a um empobrecimento do pluralismo informativo, que comporta sérios riscos para a democracia' e disse acompanhar estes desenvolvimentos com preocupação, admitindo 'desencadear mecanismos para que o Fundo de Garantia Salarial seja acionado'. Na comunicação enviada às redações, o Governo diz que está a acompanhar 'com preocupação as notícias sobre a Global Media, grupo que detém, entre outros, a rádio informativa de maior alcance geográfico do país e quatro jornais diários com importante património histórico e profundo enraizamento social', considerando serem para já 'os trabalhadores destes órgãos quem enfrenta as dificuldades mais graves'





rtppt » / 🏆 12. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Autorização para envio de newsletters e comunicações de marketingAutorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente aAutorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente aAutorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Governo ainda quer proibir que se fume em esplanadas e que os restaurantes vendam tabaco?Propostas como a proibição do consumo de tabaco em todas as esplanadas e da venda em restaurantes e bares foram eliminadas, mantendo-se apenas a equiparação dos cigarros eletrónicos ao tabaco convencional. O diploma será votado, em plenário, na quinta-feira.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Marcelo Rebelo de Sousa procura fórmula de Governo mais próxima da vontade popularO Presidente da República afirmou esta terça-feira que, com base nos resultados das legislativas antecipadas de 10 de março, irá procurar a fórmula de Governo "mais próxima da leitura da vontade popular".

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Governo chega a acordo com Sindicato Independente dos Médicos para aumento salarialO Governo anunciou um acordo intercalar com o Sindicato Independente dos Médicos para um aumento salarial em janeiro de 2024. A Federação Nacional dos Médicos fica de fora deste acordo.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Governo português aprova prémio para jovens que concluam o ensino superior e trabalhem em PortugalO Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que cria um “prémio”, atribuído aos jovens que concluam o ensino superior e fiquem a trabalhar em Portugal: assim vai funcionar a já prometida devolução das propinasque será atribuído aos jovens que concluam a sua formação no ensino superior e fiquem a trabalhar em Portugal. Trata-se da já prometidaO Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) prevê que o valor das propinas não sofra quaisquer alterações, mas os estudantes poderão ser beneficiados de outra forma, desde que fiquem a trabalhar em Portugal depois de terminarem o curso. Costa em Évora, a falar para os jovens e a responder ao pacote fiscal apresentado pelo PSD em agosto

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Presidente do Governo dos Açores apoiará dissolução da Assembleia Legislativa e marcação de eleições regionaisO presidente do Governo dos Açores disse esta sexta-feira que apoiará uma eventual decisão do Presidente da República de dissolver a Assembleia Legislativa e marcar eleições regionais o "mais depressa possível", na sequência do chumbo do Orçamento para 2024.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »