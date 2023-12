Acordo sobre regras orçamentais da UE é alcançado pelos ministros das Finanças dos Estados-membros

Após a pandemia e a guerra na Ucrânia, a situação estabilizou o suficiente para voltarem as regras orçamentais da União Europeia, que controlam a trajetória das finanças públicas nos países da moeda única.

O consenso não estava fácil, mas depois de várias reuniões os ministros das Finanças dos Estados-membros acabaram por chegar a acordo sobre um novo quadro, que é uma “manta de retalhos” entre regras antigas – nomeadamente mantendo os limites de 3% do PIB para o défice e 60% para a dívida – e novas disposições, mais flexíveis. Apesar desta corrida para conseguir consenso, o acordo ainda não terá impacto na política orçamental da UE em 2024 porque os orçamentos nacionais para o próximo ano já foram decididos com base em orientações acordadas no início de 2023





