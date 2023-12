Conselho Europeu termina sem acordo sobre orçamento da UE e apoio à Ucrânia

O primeiro dia do Conselho Europeu terminou de madrugada em Bruxelas sem acordo sobre a revisão do orçamento da UE a longo prazo, que inclui apoio financeiro à Ucrânia, estando marcada nova cimeira para início de 2024.

António Costa ainda apresentou uma proposta para se avançar a 26, mas caiuO primeiro dia do Conselho Europeu terminou hoje em Bruxelas sem acordo sobre a revisão do orçamento da UE a longo prazo, que inclui apoio financeiro à Ucrânia, estando marcada nova cimeira para início de 2024. Após um dia de intensas negociações, que começaram pelas 10:00 (09h00 em Lisboa) de quinta-feira e terminaram pelas 02h30 (01h30 em Lisboa) de hoje, os chefes de Governo e de Estado da UE não chegaram, então, a acordo sobre a revisão do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2024-2027 e a reserva financeira de 50 mil milhões de euros de apoio à reconstrução e modernização da Ucrânia, indicaram fontes europeias à agência Lus





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Marcelo diz que António Costa tem “condições” para liderar Conselho EuropeuSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Bruxelas quer legislar sobre inteligência artificialUE e EUA têm preocupações similares com privacidade e direitos fundamentais, mas os americanos pensam mais no negócio (e avisam a Europa de que pode estar a barrar futuras oportunidades). Outra questão em aberto em Bruxelas tem a ver com a utilização da IA em matérias de segurança nacional.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Bruxelas confirma perda de dinamismo e revê em baixa crescimento de PortugalComissão Europeia projecta crescimento de 2,2% em 2023 e uma desaceleração no próximo ano, com o PIB a aumentar 1,3% antes de recuperar para 1,8% no ano seguinte.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Movimento Porta a Porta protesta em frente ao Parlamento EuropeuO movimento Porta a Porta, Casa para Todos, montou uma ação de protesto em frente ao Parlamento Europeu em Bruxelas, destacando os problemas no acesso à habitação a preços controlados em Portugal.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Preços das casas em Portugal devem continuar a subir, apesar do arrefecimento do mercado imobiliário europeuO relatório das previsões macroeconómicas da Comissão Europeia preveem um arrefecimento do mercado imobiliário europeu. Mas não em Portugal, onde os preços das casas deve continuar a subir.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Comissário europeu destaca importância do aumento dos preços das casas em PortugalComissário europeu da Economia destaca a importância do aumento dos preços das casas em Portugal, sobretudo em Lisboa, e menciona medidas para amortecer o impacto das taxas de juro nos empréstimos.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »