Acordo alcançado sobre as futuras regras da governação económica da Zona Euro

Os ministros das Finanças da União Europeia (UE) chegaram ontem a um acordo sobre as futuras regras da governação económica da Zona Euro. O acordo foi finalizado numa reunião extraordinária, por videoconferência, coordenada a partir de Madrid, pela ministra espanhola da Economia, Nadia Calviño. Medina diz que 'mais passos são necessários' para acordo na UE sobre regras orçamentais.

A ministra espanhola saudou o acordo 'equilibrado, realista e adaptado ao presente e aos desafios futuros', que, além do mais, permite ao Governo espanhol 'encerrar a presidência com chave de ouro'. O acordo que 'resulta de intenso trabalho' ao longo dos últimos meses, culminando num derradeiro 'esforço' numa reunião de duas horas, 'proporciona a certeza e a confiança necessárias aos mercados financeiros', declarou a ministra, convicta de que 'também proporciona a clareza e confiança aos cidadãos, que permitirá continuar a avançar em termos de prosperidade e crescimento sustentável'





