O imbróglio do “dinheiro extra para a Ucrânia” e outras notícias no 661º dia de guerra

O imbróglio do “dinheiro extra para a Ucrânia”, que Zelenksy acredita ainda chegar, e outras notícias que marcaram o 661.º dia de guerra. Sábado foi marcado por ataques diplomáticos em reação à falta de acordo quanto ao pacote de 50 mil milhões de euros de apoio à reconstrução e modernização da Ucrânia – com felicitações de Putin e acusações de desonestidade por parte de Macron a Viktor Órban.

O 661º dia de guerra na Ucrânia ficou marcado por acusações e felicitações ao primeiro ministro da Hungria, Viktor Órban, depois de esta sexta-feira ter vetado o acordo dos 27 no Conselho Europeu, em Bruxelas. A revisão do orçamento da UE a longo prazo e que inclui apoio financeiro à Ucrânia de 50 mil milhões de euros, ficou sem efeito e uma nova cimeira foi marcada para o início do próximo ano. Este sábado, a Ucrânia expressou confiança de que receberia o pacote de ajuda da UE, apesar do veto do primeiro-ministro húngaro, em Bruxelas





