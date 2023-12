Acordo provisório alcançado sobre as primeiras regras de IA na União Europeia

Os colegisladores da União Europeia (UE), o Conselho e o Parlamento Europeu, chegaram esta sexta-feira à noite, após várias horas de negociação, a acordo provisório sobre as primeiras regras do mundo para a inteligência artificial (IA), foi anunciado.





