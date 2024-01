Irmãos iraquianos condenados por pertencerem ao Estado Islâmico

Ammer e Yaser Ameen foram condenados a 16 e 10 anos de prisão, respetivamente. Ministério Público defende penas mais altas e vai recorrer. Os irmãos iraquianos Ammar e Yaser Ameen, detidos em setembro de 2021 por suspeitas de pertencerem à organização terrorista “Estado Islâmico”, foram condenados, esta sexta feira a 16 e 10 anos de prisão, respetivamente, por crimes de adesão a organização terrorista e crime de guerra, entre outros crimes. Esta última condenação é inédita em Portugal.

Porém, o Ministério Público vai recorrer da pena aplicada a Yaser Ameen por a considerar baixa, tendo em conta os factos dados como provados em julgamento, e uma vez que tinha pedido para ambos uma pena única de 25 de cadeia. Um dos irmãos, recode-se, trabalhava no restaurante Mezze, em Arroios (Lisboa), quando o primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitaram aquele espaço reconhecido por integrar refugiado





