Primeiro-ministro israelita apresenta pré-requisitos para a paz com o Hamas

Num artigo de opinião publicado no Wall Street Journal, esta segunda-feira, o primeiro-ministro israelita apresentou os seus"três pré-requisitos para a paz". Para Benjamin Netanyahu, para que haja paz entre Israel e o Hamas, o movimento islâmico palestiniano deve ser destruído, a Faixa de Gaza deve ser desmilitarizada e toda a sociedade palestiniana deve ser afastada do radicalismo islâmico.

Por enquanto, Netanyahu avisa que a guerra com o Hamas"não está perto do fim" e promete expandir a ofensiva em Gaza.Na opinião de Benjamin Netanyahu, para que a paz seja alcançada no Médio Oriente, o Hamas deve, em primeiro lugar, ser “destruído”. “Para atingir esse objetivo, as suas capacidades militares devem ser desmanteladas e o seu domínio político sobre Gaza deve acabar”,“Os líderes do Hamas prometeram repetir o massacre de 7 de outubro. É por isso que a sua destruição é a única resposta proporcional para evitar a repetição de tais atrocidades horrívei





