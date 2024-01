Dicas para avaliar o estado das suas finanças

Esta é a melhor altura para analisar todos os seus gastos para que entre no novo ano com o pé direito financeiramente estável. Há truques que pode seguir e a sua carteira agradece.O arranque do novo ano é a altura ideal para fazer um balanço da sua situação financeira. Tal como as empresas, também as famílias devem avaliar o estado das suas finanças, organizar as contas e definir objetivos para o ano que começa.

O importante é evitar cometer os mesmos erros e definir um plano realista para as finanças familiares. Mas antes de definir uma estratégia, o ideal é conhecer bem o estado atual das suas contas. Para isso, o i dá-lhe algumas dicas para o ajudar a avaliar o estado das suas finanças.O primeiro passo para avaliar a saúde das suas finanças é saber para onde está a ir o dinheiro. Faça um mapa de receitas e despesas, apontando diariamente todos os encargos, do empréstimo da casa ao café. Só fazendo uma lista exaustiva das despesas vai ser possível avaliar o caminho que o seu dinheiro está a toma





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Estratégias para minimizar a tristeza de quem está só no NatalEscrever um poema ou uma carta de agradecimento são algumas das estratégias sugeridas pela psicóloga e professora Maria Luísa Lima para minimizar a tristeza de quem está só nesta quadra.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Altice está disposta a abrir mão do negócio em PortugalA Altice está disposta a abrir mão do negócio em Portugal para salvar o grupo que Patrick Drahi criou há 30 anos. Americanos, sauditas, britânicos e luxemburgueses estão interessados nos ativos da Altice Portugal.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

José Luís Carneiro afirma que não está preocupado com sua carreira políticaO candidato José Luís Carneiro afirmou que se estivesse preocupado com a sua carreira política talvez não tivesse avançado para a corrida, sem esclarecer o que pretende fazer a seguir.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

ONU alerta que Faixa de Gaza está 'simplesmente inabitável'SIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Eleições globais de 2024: O que está em jogo?Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Os portugueses entraram em 2024 sabendo de antemão que serão chamados às urnas em, pelo menos, três ocasiões ao longo do ano. Mas, a nível global, têm eleições marcadas mais de 60 de países, que representam perto de metade da população mundial. Da Índia, a democracia mais populosa do planeta, aos Estados Unidos, da Rússia ao Reino Unido e à União Europeia (UE), o ECO compilou algumas das votações mais relevantes do calendário eleitoral deste ano.A primeira eleição de elevada importância no horizonte é a de Taiwan

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Banda que deu visibilidade a Ney Matogrosso está em destaque no 'Gira Discos'Com um marcante álbum de estreia editado em 1973 e um segundo disco em 74, a banda que deu visibilidade e sucesso a Ney Matogrosso está em destaque no mais recente episódio do 'Gira Discos'.

Fonte: antena1rtp - 🏆 22. / 51 Consulte Mais informação »