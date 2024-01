Previsões para 2024: eleições e incertezas

O painel de olheiros do Olho Vivo pegou nas bolas de cristal e fez antecipações do ano que aí vem. E, claro, há incerteza e turbulência pela frente Estamos à beira de um novo ano e, como sempre, é hora de nos metermos por terrenos arriscados e fazermos as nossas previsões. Neste Olho Vivo, vamos olhar para 2024 e antecipar o que vem aí na área política e económica.

Teremos um ano repleto de eleições em Portugal: em fevereiro, nos Açores; logo a seguir em março, serão as legislativa; depois em Junho, as europeias. E no segundo semestre começam a aquecer-se os motores para as autárquicas em 2025. Que hipóteses de governo poderão sair das legislativas de 10 de março? “Uma coisa é certa: ninguém, a esta distância, aposta numa hipótese que garanta estabilidade durante muito tempo”, diz Mafalda Anjos. Para a diretora da VISÃO, todos os cenários que se podem antecipar mostram soluções frágeis e equilíbrios difíceis de alcança





